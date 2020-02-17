İslahiye'de gıda ve tekel bayii denetimleri yapıldı

17.02.2020 14:28 | Son Güncelleme: 17.02.2020 14:28

İslahiye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Şubesi ekiplerince ilçe genelinde bulunan tekel bayileriyle iş yerlerinde gıda denetimi gerçekleştirildi.



İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Şubesi ekipleri denetimler kapsamında tütün ve alkol satışı yapan 115 tekel bayii ile gıda satışı yapan işletmelerle marketler, et, tavuk satan iş yerlerinde gıda denetimleri gerçekleştirdi.



Yetkililerce yapılan açıklamada, gıda güvenilirliğinin sağlanması, tarladan sofraya kadar devam eden gıda sürecinde tüketici sağlığının korunması amacıyla denetimler devam edeceği belirtildi.



Belediye zabıta görevlileriyle İlçe Emniyet Müdürlüğü personellerinin de destek verdiği gıda mühendislerince gerçekleştirilen denetimlerinin amacının tüketici sağlığının korunması, gıda hijyeninin sağlanması, Türk Gıda kodeksine uygun gıda üretiminin sağlanıp sağlanmadığına bakıldığı vurgulandı.

Kaynak: AA