İslahiye'de gıda denetimi Gaziantep'in İslahiye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol ekipleri belediye zabıta ekipleriyle birlikte biber ve salça üreten işletmelerde denetim yaptı.

Gaziantep'in İslahiye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol ekipleri belediye zabıta ekipleriyle birlikte biber ve salça üreten işletmelerde denetim yaptı.

Ekipler, ilçede biber ve salça üretimi gerçekleştiren fabrikalarda denetim gerçekleştirdi. Üretimi yapılan ürünlerden alınan numune incelenmek üzere laboratuvara gönderildi.

24 iş yerinin yapılan denetlemesinde kurallara uygun olmayan yaklaşık 300 kilo salça belediye zabıta ekiplerince imha edildi.

Görevliler, halkın sağlığını tehdit eden koşulları ortadan kaldırmak için denetimlerin periyodik olarak süreceğini belirtti.

Kaynak: AA