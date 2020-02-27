İslahiye'de gıda denetimi

27.02.2020 15:56 | Son Güncelleme: 27.02.2020 15:56

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, Tarım ve Orman Müdürlüğü ile zabıta ekipleri gıda üretimi yapan iş yerlerinde denetim gerçekleştirdi.

Ekipler, ilçe genelinde yaptıkları denetimlerde, gıda üretimi ve satışı yapan iş yerlerini denetledi. İşletmelere de uyarılarda bulunan ekipler, soğuk zincir kurallarına uymaları noktasında dikkat etmelerini istedi.

Vatandaşların, gıda ile ilgili şikayetlerin Tarım ve Orman Bakanlığının Alo 174 Gıda Hattına bildirmeleri istendi.

Kaynak: AA