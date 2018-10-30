İslahiye'de Gıda Denetimi
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde marketlerde fiyat etiketi ile gıda denetimi yapıldı.
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde marketlerde fiyat etiketi ile gıda denetimi yapıldı.
İslahiye Belediyesi zabıta ekipleri ile İslahiye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezinde bulunan marketleri denetledi.
Ekipler, suni fiyat artışları, etiket uygulamaları, son kullanma tarihi geçmiş ürünler ile ruhsat ve hijyen konusunda iş yeri sahiplerini uyardı.
Denetimlerde son kullanma tarihi geçmiş olmasına rağmen rafta bulunan ürünlere el konularak yasal işlem başlatıldı.
El konulan ürünler, zabıta ekipleri tarafından kent çöplüğünde yakılarak imha edildi.