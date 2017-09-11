İslahiye'de Gıda Denetimi

İslahiye Gıda Tarım ve Hayvancılık ile Belediye Zabıta müdürlükleri ekipleri, Suriyeliler'in işlettiği iş yerlerinde gıda denetimi yaptı.



Denetimlerde iş yeri sahipleri sağlık ve hijyen konusunda uyarılırken, denetimlerde menşei belirsiz 40 kilogram kıymaya el konuldu.



İş yeri sahipleri hakkında yasal işlem başlatılırken, el konulan ürünlerse zabıta ekiplerinin kontrolünde yakılarak imha edildi.