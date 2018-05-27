İslahiye'de Fırınlara Ramazan Denetimi

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ile İslahiye Belediyesi zabıta ekiplerince somun ekmek üreten fırınlar denetlendi.



Sahur vaktinde yapılan denetimde belediye zabıta ekipleri ekmeklerin gramajını kontrol ederken, gıda ekipleri de fırın imalathanelerinde, üretim koşulları ve hijyen denetiminde bulundu.



Denetimde işletme çalışanlarına üretim hijyeni, genel ve özel hijyen kuralları, ekmek ve ekmek çeşitleri uygulama tebliğinin uygulanması gibi konularda bilgiler verilerek eksiklikler ve aksaklıkların giderilmesi için yasal süre tanındı. Hijyen kurallarına uymayan işletmelere idari yaptırım uygulandı.

Denetimlerin ramazan ayı boyunca titizlikle devam edeceği belirtildi.