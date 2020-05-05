İslahiye'de "fahiş fiyat" denetimi

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, fahiş fiyat artışını önlemek amacıyla iş yeri ve marketlerde denetim gerçekleştirildi.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, fahiş fiyat artışını önlemek amacıyla iş yeri ve marketlerde denetim gerçekleştirildi.

Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü, Ticaret İl Müdürlüğü ve İslahiye Belediyesi zabıta ekiplerini ortaklaşa gerçekleştirdiği çalışmayla, Ramazan'ın gelmesini bahane edilerek, firma ve işletmeler tarafından fahiş fiyat uygulamasına gidilmesini önlemek hedefleniyor.

Alış faturalarıyla satış fiyatları kontrol eden ekipler, kurallara uymayan iş yerlerine cezai işlem uyguladı.

Kaynak: AA