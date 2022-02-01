İslahiye'de evde çıkan yangın söndürüldü

İslahiye ilçesinde bir evde çıkan yangın söndürüldü.

Alaca Mahallesinde bir evin yatak odasında çıkan yangın kısa sürede diğer odalarına da sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

Hasarın oluştuğu yangında evin bazı odaları kullanılamaz hale geldi.

Yangının odada bulunan prizden çıktığı tahmin ediliyor.