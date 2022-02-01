İslahiye'de evde çıkan yangın söndürüldü - Haberler
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İslahiye'de evde çıkan yangın söndürüldü

AA, Zekeriye Şimşek - Güncel
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İslahiye'de evde çıkan yangın söndürüldü

İslahiye ilçesinde bir evde çıkan yangın söndürüldü.

İslahiye ilçesinde bir evde çıkan yangın söndürüldü.

Alaca Mahallesinde bir evin yatak odasında çıkan yangın kısa sürede diğer odalarına da sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

Hasarın oluştuğu yangında evin bazı odaları kullanılamaz hale geldi.

Yangının odada bulunan prizden çıktığı tahmin ediliyor.

AA / Zekeriye Şimşek - Güncel

Yangın, Güncel, Haber

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