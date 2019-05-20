İslahiye'de, En Zehirli Akrep Türü Görüldü

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, en zehirli akrep türü olan ve renginden dolayı 'sarı' adıyla da bilinen 'Leiurus guinguestriatur', 10 ay sonra ikinci kez görüldü.

İslahiye'ye bağlı Kırıkçalı Mahallesi kırsalında geçen yıl Ağustos ayında görüntülenen zehirli akrep, hafta sonu Fatih Çil ve arkadaşları tarafından yeniden görüntülendi. En zehirli akrep türlerinden olan 'Leiurus guinguestriatur', bir süre sonra gözden kayboldu.

? - Gaziantep

Kaynak: DHA