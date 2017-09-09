İslahiye'de Ekmeğe Zam

İslahiye ilçesinde pide ve francala ekmeğe 10 kuruş zam geldi.





Gaziantep Esnaf ve Sanatkarlar Oda Birliği Tarife Komisyonunca pide ve francala ekmeğine 10 kuruş zam yapılmasına onay vermesinin ardından İslahiye Esnaf ve Sanatkarlar Odası da zammı uygulamaya başladı.





İlçede tanesi 60 kuruştan satılan 150 gram pide ekmeğinin bugünden itibaren 70 kuruşa, 250 gram olan ve 90 kuruştan satılan francala ekmeği ise 1 liradan satmaya başlandı.





İslahiye Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hasan Aydın, Oda Tarife Komisyonu tarafından ekmeğin fiyatının belirlendiğini söyledi.