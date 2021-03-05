İslahiye'de dinamik denetim uygulaması yapıldı
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İslahiye'de dinamik denetim uygulaması yapıldı

05.03.2021 13:47 | Son Güncelleme: 05.03.2021 13:50
İslahiye'de dinamik denetim uygulaması yapıldı

İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında başlattığı "Dinamik Denetim Süreci" 300 personelin katılımıyla Gaziantep'in İslahiye ilçesinde de uygulanıyor.

İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında başlattığı "Dinamik Denetim Süreci" 300 personelin katılımıyla Gaziantep'in İslahiye ilçesinde de uygulanıyor.

İlçedeki "Dinamik Denetim Süreci" uygulamasına 90 jandarma, 110 polis memuru ve 100 Tarım ve Orman Müdürlüğü personeliyle Müftülük personeli katıldı.

Denetimlerde, ilçe merkezinde 152 iş yeri ve 8 bin 450 şahıs ile merkeze bağlı mahallelerdeki denetimlerde 57 iş yeri ve 976 şahıs kontrol edildi.

Denetimlerde vatandaşlara ücretsiz maske dağıtımı yapılırken tedbirlerin gevşetilmemesi ve kurallara uyulması uyarıları yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek

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