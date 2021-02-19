İslahiye'de din görevlilerine AFAD Eğitim Semineri verildi

Gaziantep İl Afet ve Acil Durum (AFAD) ekiplerince İslahiye Müftülüğü'nde görev yapan personele eğitim semineri verildi.

2021 yılı "Türkiye Afet Eğitim Yılı" faaliyetleri kapsamında AFAD personeli tarafından Belediye Konferans Salonunda, din görevlilerine ve Kuran Kursu öğreticilerine yönelik Afet Eğitim Semineri verildi.

Seminerde konuşan İlçe Müftüsü Fırat Kahraman, afet eğitiminin öneminden bahsederek her bir din görevlisinin bu konuda bilgi sahibi olması gerektiği vurgulayarak, vatandaşları da bu konuda bilgilendirmesi gerektiğini söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek