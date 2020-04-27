İslahiye'de dezenfekte çalışmaları İslahiye Belediyesi temizlik ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında dezenfekte çalışmalarına devam ediyor.

İslahiye Belediyesi temizlik ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında dezenfekte çalışmalarına devam ediyor.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında ekipler, İstanbul'daki bir şantiyede çalışan ve bir çalışma arkadaşlarında koronavirüs tespit edilen 27 işçinin karantina altına alındıkları Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Erkek Öğrenci Yurdunda dezenfekte çalışması gerçekleştirdi.

Ekipler, vatandaşları tedbirlerle ilgili de bilgilendirdi.

Kaynak: AA