İslahiye'de dezenfekte çalışmaları
İslahiye Belediyesi temizlik ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında dezenfekte çalışmalarına devam ediyor.
27.04.2020 11:54 | Son Güncelleme: 27.04.2020 11:54
İslahiye Belediyesi temizlik ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında dezenfekte çalışmalarına devam ediyor.
Kovid-19 tedbirleri kapsamında ekipler, İstanbul'daki bir şantiyede çalışan ve bir çalışma arkadaşlarında koronavirüs tespit edilen 27 işçinin karantina altına alındıkları Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Erkek Öğrenci Yurdunda dezenfekte çalışması gerçekleştirdi.
Ekipler, vatandaşları tedbirlerle ilgili de bilgilendirdi.
Kaynak: AA