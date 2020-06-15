İslahiye'de devrilen traktörün sürücüsü yaralandı
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İslahiye'de devrilen traktörün sürücüsü yaralandı

İslahiye'de devrilen traktörün sürücüsü yaralandı GAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde, kontrolden çıkıp devrilen saman yüklü traktörün sürücüsü yaralandı.

İslahiye'de devrilen traktörün sürücüsü yaralandı
15.06.2020 02:49 | Son Güncelleme: 15.06.2020 02:53


İslahiye'de devrilen traktörün sürücüsü yaralandı
GAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde, kontrolden çıkıp devrilen saman yüklü traktörün sürücüsü yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Hürriyet Mahallesinde meydana geldi. Levent K. yönetimindeki 27 SZ 177 plakalı saman yüklü traktör, kontrolden çıkıp ağaca çarparak devrildi. Kazada yaralanan Levent K., çağırılan ambulansla İslahiye Devlet Hastanesine götürüldü. Acil serviste ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü daha sonra Gaziantep'e sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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