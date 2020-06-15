İslahiye'de devrilen traktörün altında kalan sürücüsü yaralandı
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İslahiye'de devrilen traktörün altında kalan sürücüsü yaralandı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde kontrolden çıkan bir traktörün altında kalan sürücü yarnalandı.

İslahiye'de devrilen traktörün altında kalan sürücüsü yaralandı
15.06.2020 20:29 | Son Güncelleme: 15.06.2020 21:58

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde kontrolden çıkan bir traktörün altında kalan sürücü yarnalandı.

Kaza, Hürriyet Mahallesi Kurtini Caddesinde meydana geldi. Levent K.(23) yönetimindeki 27 SZ 177 plakalı saman yüklü traktör, kontrolden çıkıp ağaca çarparak durabildi. Devrilen traktörün altında sıkışan Levent K. yaralandı. Yaralı sürücü, kazayı gören hane sakinleri tarafından uzun uğraşlar sonunda traktörün altından çıkartıldı. Yaralı kaza yerine çağırılan ambulansla İslahiye Devlet Hastanesine götürüldü.

Acil serviste ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü daha sonra durumunun ağır olmasından dolayı Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi.

Emniyetin kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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