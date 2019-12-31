Islahiye'de devrilen tırın sürücüsü yaralandı
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde uçuruma devrilen tırdan atlayarak çıkan sürücü yaralandı.
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde uçuruma devrilen tırdan atlayarak çıkan sürücü yaralandı.
Osman Korkuluklu idaresindeki 31 Z 2858 plakalı boksit madeni yüklü tır, Kayabaşı Mahallesi Kurutepe mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma devrildi.
Araç devrildiği sırada tırdan atlayan sürücü kazada hafif yaralandı.
İslahiye Devlet Hastanesine götürülen sürücü ayakta yapılan tedavisinin ardından taburcu edildi.