İslahiye'de depremde hayatını kaybedenler için Kur'an okundu
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İslahiye'de depremde hayatını kaybedenler için Kur'an okundu

Gaziantep'te İslahiye ilçesinde Elazığ ve Malatya illerinde meydana gelen depremde hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim okundu.

29.01.2020 12:18 | Son Güncelleme: 29.01.2020 12:18
İslahiye'de depremde hayatını kaybedenler için Kur'an okundu

'te İslahiye ilçesinde ve illerinde meydana gelen depremde hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim okundu.

İslahiye Müftülüğü tarafından Merkez Devrişiye Camisinde düzenlenen programda, müftülük hafızlarından Kasım Kahraman, Abdulkadir Kestane, Bilal Yılmaz ve Abdurrahman Zorlu, Kur'an-ı Kerim okudu.

Programda ayrıca Nurdağı Müftüsü Mehmet Emin Okuyucu depremde hayatını kaybedenler için duada bulundu.

Kaynak: AA
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