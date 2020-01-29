İslahiye'de depremde hayatını kaybedenler için Kur'an okundu
Gaziantep'te İslahiye ilçesinde Elazığ ve Malatya illerinde meydana gelen depremde hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim okundu.
Gaziantep'te İslahiye ilçesinde Elazığ ve Malatya illerinde meydana gelen depremde hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim okundu.
İslahiye Müftülüğü tarafından Merkez Devrişiye Camisinde düzenlenen programda, müftülük hafızlarından Kasım Kahraman, Abdulkadir Kestane, Bilal Yılmaz ve Abdurrahman Zorlu, Kur'an-ı Kerim okudu.
Programda ayrıca Nurdağı Müftüsü Mehmet Emin Okuyucu depremde hayatını kaybedenler için duada bulundu.