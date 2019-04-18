İslahiye'de Daire Amirleri Muhtarlarla Buluştu
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinden sonra muhtarlarla toplantı yapıldı.
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinden sonra muhtarlarla toplantı yapıldı.
İçişleri Bakanlığı talimatı doğrultusunda her ay düzenlenen toplantı İslahiye Kaymakamı Muhammed Lütfi Kotan başkanlığında İslahiye Belediyesi Kültür Merkezinde gerçekleştirildi.
Toplantıya, İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural, İlçe Emniyet Müdürü Bedrettin Sarıtaş, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ümit Tahta, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Çetin, ilçede görev yapan kurum müdürleri ile 71 mahalle muhtarı katıldı.
Kaymakam Kotan, muhtarlara başarı dileyerek, birlikte ilçeye hizmet edeceklerini kaydetti.
Belediye Başkanı Vural ve diğer daire amirleri, muhtarlardan gelen soruları yanıtladı.
Kaynak: AA