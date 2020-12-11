İslahiye'de, Cuma namazı sonrası yağmur duası

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, camilerde cuma namazı sonrası yağmur duası edildi.

İslahiye'deki camilerde Diyanet İşleri Başkanlığı'nca son dönemde yaşanan kuraklık nedeniyle 'Su Hayat ve şifa kaynağımız' başlıklı hutbe okundu. Cuma namazının ardından da camilerde yağmur duası okundu. İlçenin simgeleri arasında yer alan tarihi Dervişiye Camisi'nde de namaza gelenler, hep birlikte dua ederek bir an önce yağmur yağmasını diledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kadir ÇELİK