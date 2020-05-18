İslahiye'de çocuklara dergi dağıtıldı
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İslahiye'de çocuklara dergi dağıtıldı

İslahiye'de çocuklara dergi dağıtıldı İslahiye ilçesi Vefa Sosyal Destek Grubu personelleri korona virüs tedbirleri kapsamında evlerinde kalmak zorunda olan çocuklara dergi dağıttı.

İslahiye'de çocuklara dergi dağıtıldı
18.05.2020 14:54 | Son Güncelleme: 18.05.2020 14:54

İslahiye'de çocuklara dergi dağıtıldı

GAZİANTEP - İslahiye ilçesi Vefa Sosyal Destek Grubu personelleri korona virüs tedbirleri kapsamında evlerinde kalmak zorunda olan çocuklara dergi dağıttı.

İslahiye Vefa Sosyal Destek Grubunda görevli polis, jandarma, öğretmen, zabıta, din görevlisi ve memurlardan oluşan 72 kişilik ekip korona virüs tedbirleri kapsamında evlerinde kalmak zorunda olan çocuklara dergi dağıttı. Vefa Grubu üyesi ve İmam Hatip Ahmet Özkan, "Vefa Sosyal ve Destek grubu olarak, 65 yaş ve üstü, kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını giderirken çocuklarımızı da ihmal etmiyoruz. Çocuk dergilerini de çocukların mahallerine, evlerine kadar teslim ediyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Manşet

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