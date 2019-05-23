İslahiye'de Çocuklar Derede Serinledi
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, sıcaktan bunalan çocuklar, dereye girerek serinlemeye çalıştı.
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, sıcaktan bunalan çocuklar, dereye girerek serinlemeye çalıştı.
İlçede hava sıcaklığı 30 dereceyi aştı.
Sıcaktan bunalan bir grup çocuk, Aydınlık Mahallesi'ndeki park içinden geçen Göz Deresi'ne girerek serinledi.
Öte yandan park görevlileri, çocukları dereden çıkmaları yönünde uyardı.
Önüne metal bent konan Göz Deresi, ilçenin su deposuna gelen fazla suyunun da tahliyesi için kullanılıyor.
Kaynak: AA