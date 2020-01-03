İslahiye'de çilek fideleri toprakla buluşuyor

03.01.2020 13:13 | Son Güncelleme: 03.01.2020 13:13

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, Kaymakamlık Sosyal yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 20 çiftçiye verilen hibe destekli albion (yediveren) cinsi çilek fideleri toprakla buluşmaya başladı.

İslahiye Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından bölge halkının ekonomik düzeyini arttırılması amacıyla 20 çiftçiye 100 bin albion cinsi çilek fidesi dağıtıldı. Geçen yıl 100 dekar alanda üretimi yapılan ve yaklaşık 5 ton rekolte elde edilen çileğin yaygınlaştırılması amacıyla Amanos dağları eteklerinde bulunan Yağızlar, Tandır, Boğaziçi, Köklü ve İdilli Mahallesinde 20 çiftçi aldığı hibe desteğindeki 7 ay ürün alınan albion cinsi çilek fidelerini hazırladığı arazisinde toprakla buluşturmaya başladı.

İdilli Mahallesi'nde aldığı hibe desteğiyle çilek fidelerini toprakla buluşturan Bülent Yakar, "Devlet tarafından verilen çilek fidelerimizi toprakla buluşturuyoruz. Bulunduğumuz bölge itibarıyla iklim şartları ve suyu nedeniyle aroması yüksek olması yanında pazar sorunun olmadığından Çileği tercih ettik. Bize ekimden, yetişmesine ve hasadına kadar takip ederek teknik destek veren İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personellerine teşekkür ederim" dedi.

Kaynak: DHA