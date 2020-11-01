Son dakika: İslahiye'de çıkan yangın söndürüldü

Son dakika gelişmesine göre Gaziantep'in İslahiye ilçesinde çıkan yangın söndürüldü.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Kırıkçalı Mahallesi kırsalında üzüm bağları içerisine atılan çok sayıda eskimiş çadır ve araç lastiği kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ateşe verilerek yakıldı.

Dumanların yükselmesi üzerine olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri ve Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazöz yangını kısa sürede söndürdü.

Herhangi can ve mal kaybının yaşanmadığı, çadırların yakıldığı yerin altından doğal gaz boru hattının geçtiği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı