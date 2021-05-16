İslahiye'de çekirgeler için ilaçlama yapıldı
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İslahiye'de çekirgeler için ilaçlama yapıldı

İslahiye'de çekirgeler için ilaçlama yapıldı
Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek - Haberler | Güncel

Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki bazı kırsal alanlarda görülen çekirge türüne yönelik ilaçlama işlemi yapıldı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki bazı kırsal alanlarda görülen çekirge türüne yönelik ilaçlama işlemi yapıldı.

Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri Amanos Dağları eteğindeki Kayabaşı ve Hasanlök, İdilli, Kabaklar mahalleleriyle Burunsuzlar Kale mezrasında yoğun çekirge popülasyonu tespit edilmesi üzerine belirtilen mahallelere ait arazilerde ilaçlama yaptı.

İlçe Müdürlüğü teknik elemanlarının nezaretinde mahalleliyle yürütülen çalışmalarında 100 dekarlık alanda ilaçlama yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek

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