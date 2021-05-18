İslahiye'de çekirge mücadelesi başarılı oldu
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İslahiye'de çekirge mücadelesi başarılı oldu

İslahiye'de çekirge mücadelesi başarılı oldu
Bültenler - Haberler | Güncel

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nün önderliğinde İslahiye İlçe Müdürlüğü tarafından 12 Mayıs tarihinde köylere ait arazilerde devlet yardımlı çekirge mücadelesi başlatıldı.

İlçe Müdürlüğü'nün teknik elemanlarının nezaretinde köy halkı ile birlikte yürütülen mücadele çalışmalarında Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nden ilaç temin edilerek 100 dekarlık alanda çekirge ilaçlaması yapıldı. İlaçlamadan iki gün sonra yapılan kontrollerde çekirge yoğunluğunun kalmadığı gözlemlendi.Ayrıca İslahiye ilçesinde tespit edilen çekirgelerin çöl çekirgesi değil yerli kahve renkli çekirge türü olduğu tespit edildi.

İlçe genelinde çekirgeden dolayı tarımsal ürünlerde herhangi bir zarar söz konusu olmazken yapılan mücadele ile çekirge yoğunluğunun tamamen ortadan kalktığı anlaşıldı.

Çekirgeler, kültür bitkilerine yayılmak sureti ile önemli ölçüde zararlı olabilen canlılar olduğundan sahalarda çekirge mücadelesi Devlet tarafından yapılıyor. Mülkiyetin kime ait olduğuna bakılmaksızın tespit edilen garsiyat (yumurta bırakma) alanlarında yerli çekirge çıkışları muhtemel olan yerlerin İl, İlçe Tarım ve OrmanMüdürlüklerince takip edilerek kontrol altında bulundurulması ile mücadele yapılması sağlanıyor. Söz konusu mücadele Tarım ve Orman İl Müdürlüğü koordinasyonunda Devlet Yardım Mücadelesi şeklinde ve teknik talimatlar doğrultusunda yapılıyor.

Kaynak: Bültenler

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