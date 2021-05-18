İSLAHİYE'DE ÇEKİRGE İLE MÜCADELEDE BAŞARILI OLUNDU
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İSLAHİYE'DE ÇEKİRGE İLE MÜCADELEDE BAŞARILI OLUNDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

GAZİANTEP Valiliği, İslahiye ilçesinde tarım arazilerine zarar veren çekirgelere karşı mücadelede laçlama ile başarıya ulaştı.

GAZİANTEP Valiliği, İslahiye ilçesinde tarım arazilerine zarar veren çekirgelere karşı mücadelede laçlama ile başarıya ulaştı.

İslahiye'ye bağlı Kayabaşı ve Hasanlök mahallelerinde geçen hafta içerisinde çekirge istilası görüldü. Çekirgelerin arazilere ve ekili ürünlere zarar vermesinin ardından çiftçilerin başvurusu üzerine Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı. Çekirge istilasına maruz kalan 100 dekar alanda ekipler tarafından ilaçlama yapıldı.

Gaziantep Valiliği de çekirge istilasının ardından ilaçlama yapılan arazilerde çekirge yoğunluğunun kalmadığını duyurdu. Kayabaşı ve Hasanlök Mahallelerinde yoğun çekirge popülasyonu tespit edilmesi üzerine, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerince devlet yardımlı çekirge mücadelesi başlatıldığı belirtilen açıklamada şöyle denildi İlçe Müdürlüğü'nün teknik elemanlarının nezaretinde köy halkı ile birlikte yürütülen mücadele çalışmalarında Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nden ilaç temin edilerek 100 dekarlık alanda çekirge ilaçlaması yapıldı. İlaçlamadan iki gün sonra yapılan kontrollerde çekirge yoğunluğunun kalmadığı gözlemlendi. İlçe genelinde çekirgeden dolayı tarımsal ürünlerde herhangi bir zarar söz konusu olmazken yapılan mücadele ile çekirge yoğunluğunun tamamen ortadan kalktığı anlaşıldı. Çekirgeler, kültür bitkilerine yayılmak sureti ile önemli ölçüde zararlı olabilen canlılar olduğundan sahalarda çekirge mücadelesi devlet tarafından yapılıyor. Mülkiyetin kime ait olduğuna bakılmaksızın tespit edilen alanlarında yerli çekirge çıkışları muhtemel olan yerlerin İl, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerince takip edilerek kontrol altında bulundurulması ile mücadele yapılması sağlanıyor.

İSLAHİYE'DE ÇEKİRGE İLE MÜCADELEDE BAŞARILI OLUNDU
İSLAHİYE'DE ÇEKİRGE İLE MÜCADELEDE BAŞARILI OLUNDU
İSLAHİYE'DE ÇEKİRGE İLE MÜCADELEDE BAŞARILI OLUNDU
İSLAHİYE'DE ÇEKİRGE İLE MÜCADELEDE BAŞARILI OLUNDU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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