İslahiye'de camiler ibadete açılıyor Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bulunan camiler dezenfekte ve temizlik işlemlerinin ardından kademeli olarak ibadete açılıyor.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bulunan camiler dezenfekte ve temizlik işlemlerinin ardından kademeli olarak ibadete açılıyor.

Tüm Türkiye'de olduğu gibi korona virüs tedbirleri kapsamında bulaşıcılığı önlemek amacı ile yaklaşık iki aydan bu yana ibadete kapatılan camiler kademeli olarak ibadete açılacağı bildirildi. Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bulunan 91 adet caminin tamamı öğle ve ikindi namazı zamanlarında ibadete açılacağı ve cemaatle namaz kılmaya uygun açık alanı bulunan 45 cami de cuma namazı kılınacağını söyleyen Sıdıka Tayyar Camii İmam Hatip'i Ahmet Çolak, "Uzun süreden beri camilerimiz ibadete kapalıydı ama elhamdülillah 29 Mayıs itibari ile Cuma namazımızı kılarak camilerimizi ibadete açacağız İslahiye'miz de 91 camide bütün hazırlıklar yapıldı gerekli dezenfekte işlemleri yapıldı camilerimiz ibadete hazır halde yeteri kadar camimiz de İslahiye'miz de ibadete hazırdır avluda Cuma namazı kılacak şekilde işaretlemelerimizi yaptık gerekli tedbirlerimizi aldık camimiz hazır bir şekilde bekliyoruz Cenabı Allah bir daha bu milletimize İslam alemine bütün dünyamıza böyle felaketler göstermesin Cenabı Allah bizi camimizden cemaatimizden ayrı etmesin inşallah" dedi.

"Cuma namazları bahçede kılınacak"

Hava şartları uygun olduğu müddetçe cuma namazları ilçe Müftülüğü tarafından tespit edilen merkezde bulunan camilerden Sıdıka Tayyar Camii, sebze pazar yeri alanı, Mehmet Evren Camii, Kırıkçalı TOKİ Camii, ve Opet Camii başta olmak üzere ilçe genelinde 45 Caminin bahçelerinde kılınacak. Diğer günlerde Öğle ve ikindi vakitleri ilçe genelinde 91 cami de kılınabilecek.

Diyanet İşleri Başkanlığınca alınan karar çerçevesinde, cami ve mescitlerde cemaatle birlikte yalnızca öğle, ikindi ve cuma namazları kılınacak. Diğer vakitlerde münferiden namaz kılmak isteyenler için cami ve mescitler açık tutulacak. Sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında olan vatandaşlar ve hastalık taşıyanlar camilere gelemeyecek. Öncelik cami bahçesi/avlusu, açık alanlar olmak üzere meteorolojik/mevsimsel şartlara göre öğle ve ikindi namazları cami içinde kılınabilecek. Cuma namazları ise cami içerisinde kılınamayacak. Lavabo abdest alınan yerler kapalı olacak. Vatandaş abdestini evinde alarak gelecekler.

Ortak kullanım alanlarını asgaride tutabilmek için abdesthane, şadırvan ve tuvaletler kapalı tutulacak. Abdest vb. ihtiyaçların evlerde veya iş yerlerinde giderilmesi suretiyle cami ve mescitlere gelinmesi konusunda cemaate gerekli bilgilendirmeler uyarılar yapılacak. Cemaatle öğle, ikindi ve cuma namazı kılacak herkesin tıbbi bez maske kullanması zorunlu olacak. Maskesi olmayan kişilerin cemaatle veya bireysel namaz kılmasına müsaade edilmeyecek.

Seccadeleri cemaat yanında getirecek

Cami ve mescitlere gelecek kişilerin yanlarında şahsi seccadelerini getirmeleri sağlanacak veya imkanlar nispetinde müftülükler tarafından tek kullanımlık seccade temin edilmek suretiyle kullanıma sunulacak. Cami avlusunda namaz kılındığında vatandaşlarımıza seccadelerini yıkamaları tavsiye edilecek. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA