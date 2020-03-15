İslahiye'de camiler dezenfekte edildi Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki camilerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında dezenfekte çalışmaları yapıldı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki camilerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında dezenfekte çalışmaları yapıldı.

Tedbirlerini en üst seviyeye çıkaran İslahiye Müftülüğü ekipleri, ilçedeki 91 cami ve 21 Kuran kursunda koronavirüse karşı dezenfete çalışması gerçekleştirildi.

Yapılan çalışmalarda görevliler cami ve Kuran kurslarındaki bütün alanları ilaçlayarak dezenfekte etti.

Kaynak: AA