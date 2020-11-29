İslahiye'de cadde ve sokaklar boşaldı
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İslahiye'de cadde ve sokaklar boşaldı

29.11.2020 21:29 | Son Güncelleme: 29.11.2020 21:33
İslahiye'de cadde ve sokaklar boşaldı

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasıyla cadde ve sokaklar boş kaldı.

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasıyla cadde ve sokaklar boş kaldı.

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle saat 20.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması ile birlikte Gaziantep'in İslahiye ilçesinde meydan, cadde ve sokaklar boş kaldı. Kısıtlama öncesinde vatandaşlar ihtiyaçlarını karşılayıp evlerine çekildi. Saatlerin 20.00'ı göstermesiyle birlikte cadde ve sokaklarda sessizlik hakim olurken, ilçede polis, bekçi ve kısıtlamadan muaf tutulan kişiler dışında kimsenin kalmadığı görüldü.

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İslahiye'de cadde ve sokaklar boşaldı
İslahiye'de cadde ve sokaklar boşaldı
İslahiye'de cadde ve sokaklar boşaldı
İslahiye'de cadde ve sokaklar boşaldı
İslahiye'de cadde ve sokaklar boşaldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kadir ÇELİK

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