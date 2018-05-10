İslahiye'de "Bütün Yönleriyle İnfak" Konferansı
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde "Bütün Yönleriyle İnfak" konulu konferans düzenlendi.
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde "Bütün Yönleriyle İnfak" konulu konferans düzenlendi.
İslahiye İmam Hatip ve İlahiyat Gönüllüleri Derneğinin (İLKDER) toplantı salonundaki konferansa konuşmacı olarak Osman İslamoğlu katıldı.
Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlanan programda konuşan İslamoğlu, İslam'da infakın, "Allah için verme" olduğunu söyledi.
Yapılan iyiliği de başa kalkmamak gerektiğini dile getiren İslamoğlu, "Verirken kendinizin alamayacağı, yiyemeyeceği şeyleri de infak etmeyin." ifadesini kullandı.
İLKDER Başkanı Yaşar Bağbekleyen, İslamoğlu'na teşekkür etti.