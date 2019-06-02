İslahiye'de buğday ve arpa hasadı başladı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, 147 bin dekar araziye ekili olan buğday ve arpanın hasadına başlandı. Yıl boyunca havanın yağışlı geçmesiyle buğday ve arpada rekoltenin yükseldiği görülürken, bölgedeki çiftçinin de yüzü güldü. Hasadına başlanılan buğdayın dekar başına 400 ile 750 kilogram verdiği belirlenirken, arpanın da dekar başına 300 ile 400 kilogram ürün elde edildiği tespit edildi. Arazisinde ekili buğdayı biçerdöverle biçtiren çiftçi Musa Daşkıran, gübre ve mazotun pahalı olduğunu söyleyerek, "Kasım ayında arazime buğday ektim. Bu sene yağışların iyi geçmesiyle verimin iyi olacağını bekliyorum. Topraklarımız bereketli topraklardır. Mazot ve gübre fiyatları biz çiftçilerin belini büküyor. Bu sene iklim güzel oldu ancak, mazot ve gübre fiyatlarının yüksek olmasıyla giderlerimiz çok" diye konuştu. Hasatta elde edilen arpa ve buğdayın, Nurdağı ve Türkoğlu'nda bulunan lisanslı depolara taşınacağı öğrenildi.

(Bekir Şentürk/İHA)

Kaynak: İHA