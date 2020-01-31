İslahiye'de buğday üreticilerine eğitim
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İslahiye'de buğday üreticilerine eğitim

İslahiye ilçesinde "İslahiye ve Nurdağı İlçeleri tarım alanlarında önümüzdeki 100 yıldaki Buğday verim tahminleri" konulu eğitim toplantısı düzenlendi.

31.01.2020 16:08 | Son Güncelleme: 31.01.2020 16:08
İslahiye'de buğday üreticilerine eğitim

İslahiye ilçesinde "İslahiye ve İlçeleri tarım alanlarında önümüzdeki 100 yıldaki Buğday verim tahminleri" konulu eğitim toplantısı düzenlendi.


İslahiye Tarım ve Orman Müdürlüğü toplantı salonunda yapılan toplantıya Çevre Bilimleri ve Mühendisliği Anabilim Dalı öğretim üyesi Dr. Ömer Vanlı konuşmacı olarak katıldı.


Toplantıda İslahiye ve Nurdağı İlçelerinin tarım alanlarında önümüzdeki 100 yıldaki buğday verim tahminleri konuşuldu.


Toplantıya katılan çiftçilere hububat üreticilerinin küresel ısınmaya bağlı sıcaklıktan kaynaklı gelecek 100 yılda karşılaşacakları sorunlar ve çözüm önerileri anlatıldı.

Kaynak: AA
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