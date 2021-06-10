İslahiye'de buğday ekili 70 dönüm alan yandı

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, buğday ekili alanda çıkan yangın, çiftçilerin traktörleriyle destek verdiği itfaiye ekiplerince 2 saatte söndürüldü.

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, buğday ekili alanda çıkan yangın, çiftçilerin traktörleriyle destek verdiği itfaiye ekiplerince 2 saatte söndürüldü. 70 dönüm alan, zarar gördü.

İslahiye'ye bağlı Yeniköy Mahallesi kırsalındaki buğday ekili alanda, öğle saatlerinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangını görenler, itfaiyeye haber verdi. Alevler, ihbarla gelen ve çiftçilerin de traktörleriyle destek verdiği itfaiye ekiplerince 2 saatte söndürüldü. Yangında, 70 dönüm buğday ekili alan zarar gördü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kadir Çelik