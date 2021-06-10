İslahiye'de buğday ekili 70 dönüm alan yandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İslahiye'de buğday ekili 70 dönüm alan yandı

İslahiye'de buğday ekili 70 dönüm alan yandı
Demirören Haber Ajansı / Kadir Çelik - Haberler | Güncel

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, buğday ekili alanda çıkan yangın, çiftçilerin traktörleriyle destek verdiği itfaiye ekiplerince 2 saatte söndürüldü.

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, buğday ekili alanda çıkan yangın, çiftçilerin traktörleriyle destek verdiği itfaiye ekiplerince 2 saatte söndürüldü. 70 dönüm alan, zarar gördü. 

İslahiye'ye bağlı Yeniköy Mahallesi kırsalındaki buğday ekili alanda, öğle saatlerinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangını görenler, itfaiyeye haber verdi. Alevler, ihbarla gelen ve çiftçilerin de traktörleriyle destek verdiği itfaiye ekiplerince 2 saatte söndürüldü. Yangında, 70 dönüm buğday ekili alan zarar gördü. 


İslahiye'de buğday ekili 70 dönüm alan yandı
İslahiye'de buğday ekili 70 dönüm alan yandı
İslahiye'de buğday ekili 70 dönüm alan yandı
İslahiye'de buğday ekili 70 dönüm alan yandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kadir Çelik

Kağıthane'de ısınalım derken 3 aracı ateşe verdiler
Kağıthane'de ısınalım derken 3 aracı ateşe verdiler
Araziye düşen otomobildeki 2 kişi yaralandı
Araziye düşen otomobildeki 2 kişi yaralandı
Yangında annesiyle mahsur kalan Ali'yi balkona tırmanan komşu kurtardı
Yangında annesiyle mahsur kalan Ali'yi balkona tırmanan komşu kurtardı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Veysel Eroğlu Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Atilla Taş Hande Erçel Şeyma Subaşı Rahşan Gülşan
Spor Ali Koç Ozan Tufan Nihat Özdemir Aziz Yıldırım Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İslahiye'de buğday ekili 70 dönüm alan yandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.6.2021 15:27:36. #1.15#

title