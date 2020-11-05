İslahiye'de boru yüklü TIR devrildi: 1 yaralı
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İslahiye'de boru yüklü TIR devrildi: 1 yaralı

05.11.2020 12:22 | Son Güncelleme: 05.11.2020 12:26
İslahiye'de boru yüklü TIR devrildi: 1 yaralı

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, kontrolden çıkarak devrilen boru yüklü TIR'ın sürücüsü yaralandı.

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, kontrolden çıkarak devrilen boru yüklü TIR'ın sürücüsü yaralandı.

Kaza, sabaha karşı İslahiye- Hassa kara yolunun 7'nci kilometresinde meydana geldi. İslahiye yönüne giden M.K. (53) yönetimindeki 27 SV 053 plakalı boru yüklü TIR, Çınaraltı Mahallesi yakınlarında yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrildi. Kazada yaralanan sürücü ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. 

Devrilen TIR'dan savrulan borular ise iş makineleriyle yoldan kaldırıldı.

İslahiye'de boru yüklü TIR devrildi: 1 yaralı
İslahiye'de boru yüklü TIR devrildi: 1 yaralı
İslahiye'de boru yüklü TIR devrildi: 1 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kadir ÇELİK

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