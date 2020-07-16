İslahiye'de bir günde 5 bir haftada 18 vaka görüldü
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İslahiye'de bir günde 5 bir haftada 18 vaka görüldü

İslahiye'de bir günde 5 bir haftada 18 vaka görüldü Gaziantep'in İslahiye ilçesinde görülen vakaların önemli seviyelere ulaştığı gözlemlenirken filyasyon ekibinde görevli bir doktorda da korona virüs testinin de pozitif çıkması bu konunun önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

16.07.2020 15:36 | Son Güncelleme: 16.07.2020 15:42

İslahiye'de bir günde 5 bir haftada 18 vaka görüldü

GAZİANTEP - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde görülen vakaların önemli seviyelere ulaştığı gözlemlenirken filyasyon ekibinde görevli bir doktorda da korona virüs testinin de pozitif çıkması bu konunun önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde görülen vakaların önemli seviyelere ulaştığı gözlemlenirken filyasyon ekibinde görevli bir doktorda da korona virüs testinin de pozitif çıkması bu konunun önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Korona virüs (Covid-19) tedbirleri doğrultusunda alınan tedbirler kimi zaman yaşamımızı çeşitli olarak etkilerken kimileri tarafından da hiçbir önemi olmadan normal yaşamına devam ettiği görülüyor. Özellikle sosyal mesafe ve maske kullanımı hakkında yapılan uyarılara uyulmuyor.

Filyasyon ekibindeki doktorda pozitif çıktı

İslahiye İlçe Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekibinde görevli bir doktordan yapılan tarama sonrasında pozitif olduğu öğrenildi. Ağır şartlar altında ve kısıtlı personel ile görev yapan İslahiye İlçe Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekipleri mesai arkadaşının pozitif çıkması ile büyük üzüntü yaşadı. Genel durumunun iyi olduğu öğrenilen doktorun tedavi ve gözlemine evinde devam ediliyor.

Nişana katılan davetli pozitif çıktı 67 kişi karantinada

İslahiye Yeşilyurt Mahallesinde ikamet eden E.G. yurtdışına gitmek için verdiği test sonucu pozitif çıktı. İlçe Sağlık Müdürlüğü yaptığı filyasyon çalışmasında şahsın iki gün önce bir yakının nişan merasimine katıldığı öğrenildi. Kolluk birimleri yaptığı araştırma sonucunda nişan merasimine katılan 15 hanede ikamet eden 67 kişi 14 gün süre ile karantina altına alındı.

Bir günde 5, bir haftada 18 vaka görüldü

8 Nisan'da ilk vakanın görülmesinden sonra İslahiye de görülün toplam vaka sayısı 41'i buldu. Bu vakalara bağlı olarak islahiye'nin çeşitli mahallelerinde ikamet eden ve farklı sebeplerden dolayı 24 saatte korona virüse yakalanan 6 vaka, son bir haftada ise 18 vaka tespit edildi.

Yaklaşık 6 yüz kişiden numune örneği alındı

Rahatsızlanarak İslahiye Devlet Hastanesine başvuran vatandaşlardan şüpheli olarak bakılan yaklaşık 6 yüz kişiden numune alınarak test yapıldı.

760 kişi karantina altında

Alınan tedbirlere uymayarak çeşitli sebeplerden dolayı korona virüse yakalanan kişiler ile temasta bulunan kişiler İslahiye İlçe Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekibi tarafından karantina altına alınıyor.

Şuanda İslahiye İlçesinde tedbirlere uymayan pozitif vakalar ile temas kurduğu tespit edilen 760 kişi çeşitli sebeplerden dolayı karantina altında takibi devam ediyor.

Korona virüsten dolayı ölenlerin sayısı 5 oldu

İslahiye İlçesinde farklı mahallelerde ikamet eden ve çeşitli sebeplerle korona virüse yakalanarak hastanelerde yapılan müdahalelere rağmen vefat eden kişi sayısı 5 oldu.

Filyasyon ekibi her şartta görevinin başında

Gece, gündüz, bayram, tatil demeden görev yapan filyasyon ekipleri vakanın görüldüğü adrese gidip pozitif ve temaslı kişilerle muhatap olmak zorunda kalıyorlar. Vakaların artması Sağlık çalışanlarının işlerini zorlaştırmakla kalmıyor hayati risk taşıyor. İslahiye İlçe Sağlık Müdürlüğü çalışanlarından oluşan filyasyon ekibindeki bir doktorun test sonucu pozitif çıkması da bunun bir örneği olarak olarak önümüze çıktı.

İslahiye'de bir günde 5 bir haftada 18 vaka görüldü

Kaynak: İHA

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