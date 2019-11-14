İslahiye'de bir araç dolusu kaçak sigara ele geçirildi
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İslahiye'de bir araç dolusu kaçak sigara ele geçirildi

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde durumundan şüphelenilerek durdurulan bir araç içerisinde yapılan aramalarda bin 715 paket kaçak sigara ele geçirildi.

14.11.2019 15:23 | Son Güncelleme: 14.11.2019 15:27
İslahiye'de bir araç dolusu kaçak sigara ele geçirildi

'in İslahiye ilçesinde durumundan şüphelenilerek durdurulan bir araç içerisinde yapılan aramalarda bin 715 paket kaçak sigara ele geçirildi.


İslahiye İlçe ekipleri Bulvarı üzerinde durumundan şüphelendikleri bir araçta arama yaptı. İçerisinde iki şahsın da bulunduğu araçta yapılan kontrollerde bin 715 paket gümrük kaçak sigara ele geçirildi.


Olayla ilgili araçta bulunan M.Ş ve Z.U isimli şüpheli şahıslar gözaltına alındı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA
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