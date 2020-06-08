İslahiye'de biçerdöverde dane kaybı denetimi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İslahiye'de biçerdöverde dane kaybı denetimi

Hububat hasadının devam ettiği Gaziantep'in İslahiye ilçesinde biçerdöverlerde dane kaybının önlenmesi amacıyla denetim yapılıyor.

08.06.2020 17:17 | Son Güncelleme: 08.06.2020 17:22

Hububat hasadının devam ettiği Gaziantep'in İslahiye ilçesinde biçerdöverlerde dane kaybının önlenmesi amacıyla denetim yapılıyor.

İlçede 180 bin dekar alanda ekili arpa ve buğday hasadı devam ederken Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğünde oluşturulan ekip, buğday hasadında kullanılan biçerdöverlerde dane denetimi yapıyor.

Denetimlerde biçerdöverlerin eleklerindeki danenin ne kadarının yere döküldüğü kontrol edilirken, ekipler biçerdöver kullananların belgelerinin olup olmadığına da bakılıyor.

Kurallara uymayan biçerdöverler ise bağlanıyor. 65 biçerdöverin denetlendiği uygulamanın hasat sonuna kadar süreceği belirtildi.

Biçerdöver denetimi gerçekleştiren ekipler, hasadı yapılan ürünlerden numuneler alarak süne analizini de yapıyor.

İslahiye'de biçerdöverde dane kaybı denetimi

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

HDP, erken seçim iddiaları devam ederken gizli ittifaklara tamamen kapıyı kapattı Haber
HDP, erken seçim iddiaları devam ederken gizli ittifaklara tamamen kapıyı kapattı
Son dakika: Benzin ve motorine büyük zam geldi Haber
Son dakika: Benzin ve motorine büyük zam geldi
Eski kocasının evinde yeni kocasına yakalanan kadın öldürüldü; katil ise bilinmiyor Haber
Eski kocasının evinde yeni kocasına yakalanan kadın öldürüldü; katil ise bilinmiyor
Makatına 40 santimlik balık kaçan vatandaş, soluğu hastanede aldı Haber
Makatına 40 santimlik balık kaçan vatandaş, soluğu hastanede aldı
1 milyonluk hesabı kapanan Taha Duymaz'a bir darbe daha: Artık gücüm kalmadı Haber
1 milyonluk hesabı kapanan Taha Duymaz'a bir darbe daha: Artık gücüm kalmadı
Şeyma'nın aldığı nafakayı paylaşan banka çalışanı sebebini açıkladı Haber
Şeyma'nın aldığı nafakayı paylaşan banka çalışanı sebebini açıkladı
Nusret Gökçe'nin mandalar içinde verdiği poza sosyal medyada tepki yağdı
Nusret Gökçe'nin mandalar içinde verdiği poza sosyal medyada tepki yağdı
Bodrum'a 500 bin araç girdi, nüfus tam 4 katına çıktı! Muğla Belediye Başkanı şaşırdı: Pılını pırtını toplayan buraya geliyor
Bodrum'a 500 bin araç girdi, nüfus tam 4 katına çıktı! Muğla Belediye Başkanı şaşırdı: Pılını pırtını toplayan...
Koronavirüs tedbirlerini hiçe sayıp güpegündüz yaya kaldırımında cinsel ilişkiye girdiler!
Koronavirüs tedbirlerini hiçe sayıp güpegündüz yaya kaldırımında cinsel ilişkiye girdiler!
Diyarbakır'da 10 şoförde korona çıktı, devlet her yerde yolcuları arıyor
Diyarbakır'da 10 şoförde korona çıktı, devlet her yerde yolcuları arıyor
Türkiye'de sadece Şanlıurfa'da yetiştirilen şelengon sebzesi üç derdin devası
Türkiye'de sadece Şanlıurfa'da yetiştirilen şelengon sebzesi üç derdin devası
Neymar'ın annesi Nadine Gonçalves ile tartışan sevgilisi Tiago Ramos, cama yumruk atarak yaralandı
Neymar'ın annesi Nadine Gonçalves ile tartışan sevgilisi Tiago Ramos, cama yumruk atarak yaralandı
Salgın sürecinde Türkiye'de ilk kez bir hastanın omurilik sıvısında koronavirüs tespit edildi! Dünya literatürüne bildirilecek
Salgın sürecinde Türkiye'de ilk kez bir hastanın omurilik sıvısında koronavirüs tespit edildi! Dünya...
Ertuğrul Gazi yerine Engin Altan Düzyatan'ın büstünün dikilmesinde ihmali bulunan 2 kişi görevden alındı
Ertuğrul Gazi yerine Engin Altan Düzyatan'ın büstünün dikilmesinde ihmali bulunan 2 kişi görevden alındı
Son dakika: Normalleşme süreci kapsamında hastanelerde hasta ziyaretine günlük 1 kere izin verilecek
Son dakika: Normalleşme süreci kapsamında hastanelerde hasta ziyaretine günlük 1 kere izin verilecek
Haziran ayında göle gitmek isteyenler, karda araçlarıyla mahsur kaldı
Haziran ayında göle gitmek isteyenler, karda araçlarıyla mahsur kaldı
Yunanistan'dan Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandıracak sözler: Türkiye'den korkmuyoruz
Yunanistan'dan Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandıracak sözler: Türkiye'den korkmuyoruz
Polisler, maske uyarısı yaptıkları 3 kişinin saldırısına uğradı
Polisler, maske uyarısı yaptıkları 3 kişinin saldırısına uğradı
Libya ordusu, Sirte'nin güneyindeki iki bölgeyi daha Hafter milislerinden kurtardı
Libya ordusu, Sirte'nin güneyindeki iki bölgeyi daha Hafter milislerinden kurtardı
Sağlık Bakanı Koca'nın tüm uyarılarına rağmen sosyal mesafeye uyulmayan asker uğurlaması dikkat çekti
Sağlık Bakanı Koca'nın tüm uyarılarına rağmen sosyal mesafeye uyulmayan asker uğurlaması dikkat çekti
Son dakika: İşten çıkarılıp işsizlik maaşı alamayanlar için nakdi destek ödemeleri bugün başlıyor
Son dakika: İşten çıkarılıp işsizlik maaşı alamayanlar için nakdi destek ödemeleri bugün başlıyor
Türkiye'nin Brezilya'ya ihraç ettiği yerli solunum cihazları Sao Paulo'ya ulaştı
Türkiye'nin Brezilya'ya ihraç ettiği yerli solunum cihazları Sao Paulo'ya ulaştı
Ali Babacan'ın yardımcısına açıkça soruldu: HDP ile ittifak yapar mısınız?
Ali Babacan'ın yardımcısına açıkça soruldu: HDP ile ittifak yapar mısınız?
Koronadan ölen 27 yaşındaki gençten geriye iki kelimelik mesajı kaldı: Dua istiyorum
Koronadan ölen 27 yaşındaki gençten geriye iki kelimelik mesajı kaldı: Dua istiyorum
Genelev patroniçesi Manukyan'ın dudak uçuklatan mirası, oğlu ile torununu mahkemelik etti
Genelev patroniçesi Manukyan'ın dudak uçuklatan mirası, oğlu ile torununu mahkemelik etti
'Hayalet Sevgilim' şarkısıyla tanınan şarkıcı İrem, bir anda kazandığı popülerliğini nasıl kaybettiğini anlattı
"Hayalet Sevgilim" şarkısıyla tanınan şarkıcı İrem, bir anda kazandığı popülerliğini nasıl kaybettiğini anlattı
Eşine yakalanınca yasak aşkıyla birlikte intihar etmişti! Olayla ilgili 2 sanığın 50'şer yıl hapsi istendi
Eşine yakalanınca yasak aşkıyla birlikte intihar etmişti! Olayla ilgili 2 sanığın 50'şer yıl hapsi istendi
Acun Ilıcalı'nın 8,5 aylık hamile olan kızı Banu Ilıcalı, karnı burnunda poz verdi
Acun Ilıcalı'nın 8,5 aylık hamile olan kızı Banu Ilıcalı, karnı burnunda poz verdi
Serenay Sarıkaya, Instagram hesabından Cem Yılmaz'la olan fotoğrafını paylaştı
Serenay Sarıkaya, Instagram hesabından Cem Yılmaz'la olan fotoğrafını paylaştı
Davutoğlu'ndan dikkat çeken Ayasofya çıkışı: Pazarlık kartı değildir, olmamalıdır
Davutoğlu'ndan dikkat çeken Ayasofya çıkışı: Pazarlık kartı değildir, olmamalıdır
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Mustafa Şentop Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Beren Saat Fatma Girik Acun Ilıcalı Rafet El Roman
Spor Metin Oktay Semih Özsoy Fatih Terim Lionel Messi Rıza Çalımbay
Daha Fazla Ateş Çocuk Kadın Haziran
Şu an buradasınız: İslahiye'de biçerdöverde dane kaybı denetimi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.6.2020 17:23:45. #1.14#
title