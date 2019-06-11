İslahiye'de biçerdöver fiyat tarifesi belirlendi

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 2019 yılı biçerdöver fiyat tarifesi belirlendi.

İslahiye Ziraat Odası Başkanı Mehmet Köse başkanlığında toplanan fiyat tespit komisyonu, İslahiye'de 2019 yılı biçerdöver fiyat tarifesini açıkladı.

Komisyon tarafından belirlenen ve tavsiye niteliğindeki biçerdöver tarifesi, dekar başına kıraç arazi için 23, susuz arazi için 21 ve sulu araziler için 22 lira oldu.

Köse, yeni hasat döneminin tüm üreticilere hayırlı olmasını diledi.

Kaynak: AA