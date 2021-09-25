İSLAHİYE'DE BİBER HASADI SÜRÜYOR - Haberler
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İSLAHİYE'DE BİBER HASADI SÜRÜYOR

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

GAZİANTEP'in Nurdağı İlçesinde biber hasadına devam ediliyor.

GAZİANTEP'in Nurdağı İlçesinde biber hasadına devam ediliyor. Hasada, aileleri ile evlerinden uzakta oldukları için okullarına gidemeyen çocuklar da katılıyor.

Nurdağı'nda yaklaşık 12 bin dekar alanda üretimi yapılan kırmızıbiber hasadı, çevre il ve ilçelerde gelen tarım işçileri tarafından yapılıyor. Şanlıurfa'dan aileleriyle birlikte gelen ve 6 Eylül'de başlayan yüz yüze eğitim ile sınıflarında olması gereken öğrencilerde tarlada aileleriyle birlikte hasat yapıyor. Sabahın erken saatlerinde başladıkları hasadda sadece öğle yemeği molası veren biber hasadı yapan aileler, mesai sonunda çadırlarında dinleniyor.

Tarlada ailesiyle birlikte çocuklar da okullarından uzakta biber hasadı yapıyor.

İSLAHİYE'DE BİBER HASADI SÜRÜYOR

İSLAHİYE'DE BİBER HASADI SÜRÜYOR

İSLAHİYE'DE BİBER HASADI SÜRÜYOR

İSLAHİYE'DE BİBER HASADI SÜRÜYOR
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