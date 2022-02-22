İSLAHİYE'DE BİBER EKİMİ BAŞLADI - Haberler
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İSLAHİYE'DE BİBER EKİMİ BAŞLADI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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GAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde, en büyük geçim kaynaklarından olan ve yörede 'kırmızı altın' olarak adlandırılan kırmızı biber ekimi başladı.

GAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde, en büyük geçim kaynaklarından olan ve yörede 'kırmızı altın' olarak adlandırılan kırmızı biber ekimi başladı.

İlçenin çeşitli mahallelerindeki 20 bin dönümlük arazide çiftçiler 'İslahiye biberi'olarak tescillenen kırmızı biber ekimine başladı. Türkiye'nin kırmızıbiber ihtiyacının büyük bölümünü karşılayan ilçede bu yıl ekime başlandığını anlatan İslahiye Ziraat Odası Başkanı Mehmet Köse, İlçemizde biber ekimi başladı. 20 bin dekar alana biber ekimi gerçekleşmesini bekliyoruz. Türk Patent Kurumu tarafından 'İslahiye biberi'olarak tescillenmesiyle bu yıl ilk defa tescillenmiş biber ekimi yapmaktayız. 54 yıl sonra kar yağışının olmasıyla yer altı sularının dolması çiftçilerimizi sevindirdi. Yağacak yağmurlarla birlikte çiftçilerimiz sulama konusunda rahat nefes alacaktır. Bereketli bir yıl ile birlikte fiyatların da beklenileni karşımasıyla çiftçilerimizin güzel bir sezon geçireceğine inanıyoruz diye konuştu.

İSLAHİYE'DE BİBER EKİMİ BAŞLADI

İSLAHİYE'DE BİBER EKİMİ BAŞLADI

İSLAHİYE'DE BİBER EKİMİ BAŞLADI

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Ziraat Odası, Türkiye, Güncel, Haberler

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