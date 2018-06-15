İslahiye'de Bayramlaşma
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni düzenlendi.
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni düzenlendi.
İslahiye Kaymakamlığı tarafından düzenlenen bayramlaşma programı, yazlık öğretmenevi bahçesinde yapıldı.
Bayramlaşma törenine, Kaymakam Ramazan Yıldırım, Belediye Başkan Vekili İzzet Aytekin, Başkan Yardımcısı Ergin Mideoğlu, İlçe Emniyet Müdürü Bedrettin Sarıtaş, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Binbaşı Mustafa Güzel, daire amirleri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, siyasi parti İlçe başkanları ve yöneticileri ve vatandaşlar katıldı.
Öğretmenevindeki töreninin ardından protokol üyeleri, İslahiye Şehitliği, ilçe jandarma komutanlığı ardından da ilçe emniyet müdürlüğüne geçerek bayramlaştı.