İSLAHİYE'DE, BAYRAM ÖNCESİ 'KÖMBE' TELAŞI
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İSLAHİYE'DE, BAYRAM ÖNCESİ 'KÖMBE' TELAŞI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

GAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde, vatandaşlar bayram öncesi asırlık gelenek olan kömbe yapımını sürdürüyor.

GAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde, vatandaşlar bayram öncesi asırlık gelenek olan kömbe yapımını sürdürüyor.

Ramazan Bayramının olmazsa olmaz lezzetlerinden olan kömbe yapımına fırın ve pastanelerde başlandı. Geçmiş yıllarda ailelerin bir araya gelip imece usulü yaptığı kömbe, bu yıl kısıtlama nedeniyle aileler tarafından bireysel olarak hazırlanıyor. Evlerde hazırlanan kömbeler daha sonra mahalle fırınları ile pastanelerde pişiriliyor.

Yıllardır bayramda ziyarete gelen misafirlere çayın yanında ikram edilen kömbenin en önemli özelliğinin uzun süre bayatlamaması olduğunu anlatan fırıncı Hasan Pamuk, 'Bölgemizin 150 yıllık geleneği olan bayram kömbesi yapımı için yoğun mesai yapıyoruz' dedi.

İSLAHİYE'DE, BAYRAM ÖNCESİ 'KÖMBE' TELAŞI
İSLAHİYE'DE, BAYRAM ÖNCESİ 'KÖMBE' TELAŞI
İSLAHİYE'DE, BAYRAM ÖNCESİ 'KÖMBE' TELAŞI
İSLAHİYE'DE, BAYRAM ÖNCESİ 'KÖMBE' TELAŞI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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