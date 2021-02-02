İslahiye'de at ve eşeklere mikroçipli takip
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İslahiye'de at ve eşeklere mikroçipli takip

02.02.2021 14:31 | Son Güncelleme: 02.02.2021 14:31
İslahiye'de at ve eşeklere mikroçipli takip

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde mikroçiple takip dönemi başlayan at, eşek ve katır gibi tek tırnaklı hayvanların kayıt alınması kapsamında 70 hayvana mikroçip işlemi uygulandığı bildirildi.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde mikroçiple takip dönemi başlayan at, eşek ve katır gibi tek tırnaklı hayvanların kayıt alınması kapsamında 70 hayvana mikroçip işlemi uygulandığı bildirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığınca, tek tırnaklıların kayıt altına alınması, hareketlerinin izlenmesi, hastalıklarının etkin kontrolünün sağlanması amacıyla aralık 2020'den itibaren İslahiye Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince ilçedeki tüm tek tırnaklı hayvanlar kimliklendirilerek, tek tırnaklı kimlik belgesi düzenlenip kayıt altına alındı.

Yetkililer, 70 hayvana mikroçip uygulanan ilçede çalışmaların 1 Ocak 2021 tarihinde sona ermesine rağmen kayıt altına alınmayan sıpa ve tay sahipleri varsa cezalı duruma düşmemeleri için İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne müracaat etmelerini istedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek

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