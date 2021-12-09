İslahiye'de arıcılık kursunu tamamlayanlar sertifikalarını aldı
AA / Zekeriye Şimşek - Haberler | Güncel
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde arıcılık kursunu tamamlayan 28 kursiyer belgesini aldı.
İSLAHİYE, GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde arıcılık kursunu tamamlayan 28 kursiyer belgesini aldı.
İlçe Halk Eğitim Merkezi'nde düzenlenen törene, İlçe Halk Eğitim Müdürü Abdurrahman Yıldırım, İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Yüksel Şahin ile kursiyerler katıldı.
Şahin, buradaki konuşmasında, kurs boyunca 28 kursiyere arıcılıkla ilgili 6 hafta 72 saat süren teorik ve pratik eğitim verildiğini belirtti.
İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürü Yıldırım ise kursiyerlere kurslarda alınan eğitimin hayata geçirmelerini istedi.
Konuşmaların ardından, kursiyerlere sertifikaları verildi.