İslahiye'de anız yangınıyla başlayan alevler buğday tarlalarına sıçradı
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İslahiye'de anız yangınıyla başlayan alevler buğday tarlalarına sıçradı

İslahiye'de anız yangınıyla başlayan alevler buğday tarlalarına sıçradı
Demirören Haber Ajansı / Kadir Çelik - Haberler | Güncel

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, anız yangınıyla başlayan ve buğday tarlalarına da sıçrayan alevler 3 dönümlük alana zarar verdi.

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, anız yangınıyla başlayan ve buğday tarlalarına da sıçrayan alevler 3 dönümlük alana zarar verdi. 

Beyler  Mahallesi kırsalında nedeni henüz bilinmeyen anız yangını buğday tarlalarına da sıçradı. Rüzgarın etkisiyle alevler kısa süre yayıldı ve yangın büyüdü. Haber verilmesi üzerine çok sayıda itfaiye ekibi bölgeye ulaştı. İş makinelerinin de desteğiyle birçok noktadan yapılan müdahale sonucu yangın 3 saatte kontrol altına alındı. 3 bin dönüm alandaki yangında anızlar küle dönerken, arazilerde ekili buğdaylar ve ağaçlar da zarar gördü.


İslahiye'de anız yangınıyla başlayan alevler buğday tarlalarına sıçradı
İslahiye'de anız yangınıyla başlayan alevler buğday tarlalarına sıçradı
İslahiye'de anız yangınıyla başlayan alevler buğday tarlalarına sıçradı
İslahiye'de anız yangınıyla başlayan alevler buğday tarlalarına sıçradı
İslahiye'de anız yangınıyla başlayan alevler buğday tarlalarına sıçradı
İslahiye'de anız yangınıyla başlayan alevler buğday tarlalarına sıçradı
İslahiye'de anız yangınıyla başlayan alevler buğday tarlalarına sıçradı
İslahiye'de anız yangınıyla başlayan alevler buğday tarlalarına sıçradı
İslahiye'de anız yangınıyla başlayan alevler buğday tarlalarına sıçradı
İslahiye'de anız yangınıyla başlayan alevler buğday tarlalarına sıçradı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kadir Çelik

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İslahiye'de anız yangınıyla başlayan alevler buğday tarlalarına sıçradı - Haberler
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