İslahiye'de Altgeçidi Su Bastı, Araçlar Mahsur Kaldı

GAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde, gece başlayan ve sabaha kadar devam eden sağanak nedeniyle altgeçidi su bastı. Mahsur kalan araçlar itfaiyenin çalışması sonrası kurtarılırken altgeçit trafiğe kapatıldı.

İslahiye'de gece gök gürlemesiyle başlayan ve aralıklarla devem eden sağanak yağış sabaha kadar etkisini sürdürdü. Cumhuriyet Mahallesi'ni Atatürk Mahallesi'ne bağlayan ve birçok kırsal mahalleye ulaşımı sağlayan hemzenin geçitte TCDD 6'ncı Bölge Müdürlüğü tarafından geçen yıl yapımına başlanan ve Şubat 2018'de tamamlanması hedeflenen ancak bitirilmeden trafiğe açılan altgeçidi su bastı. Bu sırada yaklaşık 50 santim su dolan altgeçitten geçmek isteyen araçlar, arıza yapınca olduğu yerde kaldı. Araç içerisinde mahsur kalan vatandaşlarca itfaiye ekiplerine haber verildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçları çelik halatla çekerek kurtardı. Gece de birden fazla aracın itfaiye tarafından kurtarıldığı altgeçitte GASKİ su tahliyesine başlarken, zabıta ekipleri su tahliyesi tamamlanıncaya kadar olası tehlikeye karşı şerit çekerek altgeçidi ulaşıma kapattı. - Gaziantep