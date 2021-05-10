İSLAHİYE'DE, ALTERNATİF ÜRÜN BEZELYEDE HASAT SÜRÜYOR
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İSLAHİYE'DE, ALTERNATİF ÜRÜN BEZELYEDE HASAT SÜRÜYOR

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, son yıllarda alternatif ürün olarak ekimi yapılan bezelyenin hasadına tam kapanmada da tedbirlerle devam ediliyor.

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, son yıllarda alternatif ürün olarak ekimi yapılan bezelyenin hasadına tam kapanmada da tedbirlerle devam ediliyor.

İlçenin Ağalarobası, Karapınar, Şerikanlı, Kalaycık, Ağabey ve Yeniköy mahallelerindeki 5 bin 500 dönüm araziye, alternatif ürün olarak ekimi yapılan bezelyenin hasadı sürüyor. Koronavirüs salgını nedeniyle sosyal mesafe uygulanarak, toplanan bezelye, ton kaliteye göre 1,75 ile 2 TL arasında alıcı buluyor. İlçede 35 yıldır çiftçilikle uğraşan Osman Erdoğan, Bu yıl ben 75 dekar ekerken, ilçemiz genelinde 5 bin 500 dekar alanda ekimi yapılan bezelyede, dönüm başına 1 ton ile 1200 kilogram arasında değişen rekolte elde ediyoruz. Verim ve kalite güzel, kilosu 1,75 ile 2 TL aralığında alıcı buldu. Hallerin açılması ve semt pazarlarının kurulmasıyla fiyatın 3 ile 3,5 liraya yükseleceğini düşünüyoruz. Bu da üreticiyi sevindirecektir. Bezelyeyi İzmir, İstanbul, Adapazarı, Adana, Gaziantep ve Mersin'e göndermekteyiz dedi.

İSLAHİYE'DE, ALTERNATİF ÜRÜN BEZELYEDE HASAT SÜRÜYOR
İSLAHİYE'DE, ALTERNATİF ÜRÜN BEZELYEDE HASAT SÜRÜYOR
İSLAHİYE'DE, ALTERNATİF ÜRÜN BEZELYEDE HASAT SÜRÜYOR
İSLAHİYE'DE, ALTERNATİF ÜRÜN BEZELYEDE HASAT SÜRÜYOR
İSLAHİYE'DE, ALTERNATİF ÜRÜN BEZELYEDE HASAT SÜRÜYOR
İSLAHİYE'DE, ALTERNATİF ÜRÜN BEZELYEDE HASAT SÜRÜYOR
İSLAHİYE'DE, ALTERNATİF ÜRÜN BEZELYEDE HASAT SÜRÜYOR
İSLAHİYE'DE, ALTERNATİF ÜRÜN BEZELYEDE HASAT SÜRÜYOR
İSLAHİYE'DE, ALTERNATİF ÜRÜN BEZELYEDE HASAT SÜRÜYOR
İSLAHİYE'DE, ALTERNATİF ÜRÜN BEZELYEDE HASAT SÜRÜYOR
İSLAHİYE'DE, ALTERNATİF ÜRÜN BEZELYEDE HASAT SÜRÜYOR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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