İslahiye'de AK Parti yönetiminden kan bağışı AK Parti İslahiye AK Parti ilçe yönetimi, Türk Kızılayı'na kan bağışında bulundu.

AK Parti İslahiye AK Parti ilçe yönetimi, Türk Kızılayı'na kan bağışında bulundu.

İslahiye Demokrasi Meydanında kurulan mobil kan bağışı aracını ziyaret eden AK Parti ilçe Teşkilatı yönetimi, kan bağışı yaptı.

AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Aslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgını sonrasında kan ihtiyacının her zamankinden fazla olduğunu bilerek hareket ettiklerini söyledi.

Bu yüzden teşkilat olarak soruna katkı sunmak istediklerini ifade eden aslan, genel merkezin talimatıyla 81 ilde olduğu gibi İslahiye'de de çağrıya yanıt verdiklerini kaydetti.

Kaynak: AA