İslahiye'de AK Parti yönetiminden kan bağışı
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İslahiye'de AK Parti yönetiminden kan bağışı

AK Parti İslahiye AK Parti ilçe yönetimi, Türk Kızılayı'na kan bağışında bulundu.

İslahiye'de AK Parti yönetiminden kan bağışı
10.06.2020 17:13 | Son Güncelleme: 10.06.2020 18:02

AK Parti İslahiye AK Parti ilçe yönetimi, Türk Kızılayı'na kan bağışında bulundu.

İslahiye Demokrasi Meydanında kurulan mobil kan bağışı aracını ziyaret eden AK Parti ilçe Teşkilatı yönetimi, kan bağışı yaptı.

AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Aslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgını sonrasında kan ihtiyacının her zamankinden fazla olduğunu bilerek hareket ettiklerini söyledi.

Bu yüzden teşkilat olarak soruna katkı sunmak istediklerini ifade eden aslan, genel merkezin talimatıyla 81 ilde olduğu gibi İslahiye'de de çağrıya yanıt verdiklerini kaydetti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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