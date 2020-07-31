İslahiye'de acemi kasaplar soluğu hastanede aldı
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İslahiye'de acemi kasaplar soluğu hastanede aldı

GAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde,kurban kesmek isterken yanlışlıkla kendisini yaralayan 9 kişi hastanelik oldu.

İslahiye'de acemi kasaplar soluğu hastanede aldı
31.07.2020 12:30 | Son Güncelleme: 31.07.2020 13:32

 

GAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde,kurban kesmek isterken yanlışlıkla kendisini yaralayan 9 kişi hastanelik oldu.

İslahiye'de,n çok sayıda kişi evinin bahçesinde veya belediyenin gösterdiği kesim alanlarında kurbanlıklarını kesti. Ancak, kesim sırasında çok sayıda kişi yanlışlıkla bıçak, satır ile el veya ayaklarından kendisini yaraladı. Yaralanarak hastaneye gelen acemi kasaplar tedavi edilerek evlerine gönderildi.


Kaynak: DHA

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