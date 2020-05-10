- İslahiye de 65 yaş ve üstü arkadaşlarıyla hasret giderdi
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- İslahiye de 65 yaş ve üstü arkadaşlarıyla hasret giderdi

- İslahiye de 65 yaş ve üstü arkadaşlarıyla hasret giderdi
10.05.2020 20:31 | Son Güncelleme: 10.05.2020 20:31

- İslahiye de 65 yaş ve üstü arkadaşlarıyla hasret giderdi Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 65 yaş ve üstü şahıslar için uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının bugün verilen 4 saatlik aranın ardından yaşlılar, arkadaşları ile hasret giderdi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 65 yaş üstü için...

- İslahiye de 65 yaş ve üstü arkadaşlarıyla hasret giderdi

GAZİANTEP - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 65 yaş ve üstü şahıslar için uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının bugün verilen 4 saatlik aranın ardından yaşlılar, arkadaşları ile hasret giderdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 65 yaş üstü için sokağa çıkma yasağı izni getirileceğini açıklamıştı. 65 yaş ve üzeri vatandaşların 10 Mayıs Pazar günü dışarı çıkacak olmalarından dolayı Gaziantep'in İslahiye ilçesinde park ve banklar dezenfekte edildi. Bugün saat 11: 00'den itibaren başlayan uygulama saat 15: 00'e kadar devam edecek. 24 ilde uygulanan ve yaklaşık altmış gündür evde istirahat eden yaşlılar, birbirleri ile hasret giderdi. Yaşlılar bir birlerine çiçek vererek, hem dışarıya çıkmalarını hem de anneler günü kutladı. Yaklaşık 2 ay boyunca "evde kalın" çağrısına uyan yaşlılar, bu uygulamanın bizim sağlığımız içindir. Bizde bu uygulamaya riayet ettik. Her şeyin bizim için olduğunu biliyoruz" diye konuşarak sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

İslahiye Demokrasi meydanına gelen yaşlılar, maskeli ve sosyal mesafeyi koruyan yaşlılar, birbirleri ile doyasıya sohbet etti. Kimileri ise ihtiyaçlarını karşılamak için sokağa çıktıklarını belirtirken ancak her tarafın kapalı olmasına şaşırdı.

Kaynak: İHA

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